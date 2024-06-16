ハーレー　タンクトップ　Ｓ　フロントホック

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商品詳細
ハーレーダビッドソンレディースタンクトップフロントホック品番：96133-15VW品名：TANK-BL,HOOK\u0026EYEPEP定価：9000サイズ違いも出品していますフワッとしたシルエットになります。サイズ感は写真を確認ください。表示のサイズは日本規格より少し大きめです。未使用品ですが試着と長期保管してたのでご理解いただければと思います。#harleydavidson#ハーレーダビッドソン#ハーレー#ツーリング#ソフテイル#ダイナ#スポーツスター#ハーレー純正#ハーレーパーツ#ハーレーウェア#ハーレーtシャツ
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