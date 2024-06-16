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ZARA ザラ 【タグ付】 Vネック ミニドレス チュニック M 黒
商品番号 K99382861336
商品名

ZARA ザラ 【タグ付】 Vネック ミニドレス チュニック M 黒
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,832 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆プロフィール欄を必ずお読みください！！USED商品です！！※中古品とご理解の上ご購入くださいませ。保管上のシワはありますが、タグ付きで綺麗なお品です。☆送料込みで匿名配送いたします。商品をコンパクトにして発送しますので、たたみジワ等がつきます。ご了承ください。-----商品説明----ZARAザラ【タグ付】VネックミニドレスチュニックM黒◉サイズ：表記サイズM平置き採寸(約㎝)ゆき丈39(肩幅72.5)身幅45ウエスト幅(後ゴム)35着丈80.5◉素材:画像をご覧ください。↓↓↓その他商品もこちらからぜひご覧下さい。#huit☆8ブラウス#huit☆8ワンピース#Buyee#huit☆8　No.3515#ANM004
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