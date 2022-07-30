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コーチ COACH トートバッグ レザー　ブラック　ヴィンテージ
商品番号 B16258002819
商品名

コーチ COACH トートバッグ レザー　ブラック　ヴィンテージ
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます。＊＊画像を全てご確認くださいませ＊＊中古品であることをご了承いただき、不明点は必ずお問合せの上、ご納得後ご購入ください。都内の直営店にて購入した正規品です。コーチCOACHトートバッグレザー　ブラック　ヴィンテージ刻印ございます。とてもお洒落です。とても素敵です。検品はしておりますが見落としたシミや汚れなどがある場合もございます。光により写真の色と商品の色が異なることがあります。状態など画像を参考にしてお願致します。附属品（箱や說明書）は付きません。アンティークな品になりますので神経質な方のご購入はご遠慮願います！小キズはございます。即購入大丈夫です。よろしくお願い致します！205#wedding#ウェディング#和装#和小物#髪飾り#ブライダル#アンティーク#ヴィンテージ#花嫁#着物#文金高島田#結婚式#ゴージャス#豪華#和婚#白無垢#花魁#日本髪#吉原#成人式鼈甲真珠珊瑚琥珀
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