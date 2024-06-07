LANCEL ランセル ショルダーバッグ 肩掛け 斜め掛け リング ゴールド金具

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商品詳細
超美品!!コンディション◎LANCELランセルショルダーバッグ肩掛け斜め掛けリングゴールド金具ブラック黒#shige小物#shigeレディース●持ち手 63.0cm101.0cm●マチ 15.0cm●高さ 25.0cm●横幅 44.0cm〜38.0cm全体的に大きなダメージのない程度がとても良い状態になります。見た目綺麗な物ですが、ユーズド商品なので神経質な方はご遠慮くださいませ。直営店や、ブランドショップ、ブランド大手のオークションなどでの購入ですので、正規品になります。質問などございましたら、コメントからお願いいたします。#shige小物#shigeレディース
http://narcologia.ru/goods/septet486419.html
http://narcologia.ru/goods/protein54734.html
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