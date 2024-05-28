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Vivienne Westwoodマフラー
商品番号 C83592863457
商品名

Vivienne Westwoodマフラー
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入大歓迎です。１度使用しクリーニングに出して、そのまま保管しておりました。★長さ約160㎝約幅27㎝USED品、自宅保管ご理解頂ける方宜しくお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。#ヴィヴィアンウエストウッド#ヴィヴィアンウエストウッドマフラー#ヴィヴィアンウエストウッドストール
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