Vivienne Westwoodマフラー

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商品詳細
即購入大歓迎です。１度使用しクリーニングに出して、そのまま保管しておりました。★長さ約160㎝約幅27㎝USED品、自宅保管ご理解頂ける方宜しくお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。#ヴィヴィアンウエストウッド#ヴィヴィアンウエストウッドマフラー#ヴィヴィアンウエストウッドストール
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