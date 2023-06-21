

FANCY INTENSE GREEN YELLOW 0.063ct X | フリマアプリ ラクマ FANCY INTENSE GREEN YELLOW 0.063ct X | フリマアプリ ラクマ



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裸石 0.600ct ct Fancy Intense Greenish Yellow SI-1 中央宝石 ... 裸石 0.600ct ct Fancy Intense Greenish Yellow SI-1 中央宝石 ...

※他のサイトや店舗での販売も行っております。お手数ですが入札前に購入確認のコメントをお願い致します。FANCYINTENSEGREENYELLOW0.063ctX/RT2208/CGLとても爽やかで明るいビタミンカラー！フレッシュなライムの果肉ように瑞々しいグリーンイエローです！INTENSEとありますが、彩度が非常に高いためVIVIDになってもおかしくないくらいの色の強さがあります。形は、バランスの良いクッションカットです。VSクラスでテーブルクリーンな美しいダイヤモンドです。透明感とテリの良さを兼ね揃え、強い光を当てなくともキラキラしています。また、STRONGYELLOWISH GREENの強い蛍光性もこのダイヤの魅力です。UVライトを当てた写真を載せていますので、ご覧ください。●加工のご相談も承ります。お気軽にお問い合わせください。★カラー関連コメントご購入時の参考に！★黄緑＜イエローグリーンダイヤモンドの持つ意味・イメージ＞若々しい・フレッシュ・生命力・柔軟・素直＜どんなときに黄緑を取り入れたらよいか＞*希望を持って進んでいきたい。*柔軟な気持になりたい。*明るい気持になりたい。*若々しさが欲しい。*心身のバランスを取り戻したい。宝石名：ダイヤモンド（天然）シェイプ：Xカラット：0.063ctカラー：FANCYINTENSEGREENYELLOW色の起源：ナチュラルクラリティ：VS1蛍光性：STRONGYELLOWISHGREENピース：1pサイズ：2.14×2.08×1.51mm付属品：CGL◉ご購入前に、プロフィールに記載しております販売規約を必ずお読みください。カラーダイヤモンドファンシーカラーダイヤモンドピンクダイヤモンドブライダルリング指輪ネックレスイエローダイヤモンドブルーダイヤモンドレッドダイヤモンドパープルダイヤモンドグリーンダイヤモンドオレンジダイヤモンドホワイトダイヤモンドバイオレットダイヤモンドルースジュエリーペンダントピアスイヤリング