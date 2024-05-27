‼️SALE‼️ベージュ襟付きブラウス　刺繡　デザインボタン　共布リポン付き

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ベルト付きヨーク切り替えダブルボタンエステルトレンチコート



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刺繍襟付デザインノースリブラウス【メール便可／90】

ご覧頂きありがとうございます♡‼️SALE‼️SALE‼️SALE‼️ 2000円引き‼️ 6300円→→→4300円ベージュで襟と胸元に洒落た刺繡をされていて、袖は提灯袖になっています。ボタンとリポンは真珠の飾りボタンが付いています。後ろボタンで包みボタンが並んで素敵です。肩パッド付きです。クリーニング済みです。小さい汚れあります、写真でご確認下さい。中古品に付きご理解の上ご購入お願い致します。テイスト・シーン···結婚式、キレイめ色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)、刺繍、襟付き