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商品詳細
riendaショルダーフリルフレアBLL/BLU新品未使用タグ付き定価7,700円【スタイリングを華やかに格上げするラインディティールとフリルデザインがポイントのブラウス】【Design】たっぷりのバストギャザーに、ショルダーフリル、ペプラムデザインと、女性らしさを盛り込んだ王道フェミニンなブラウス。甘くなり過ぎないよう胸元にはトレンドでもあるラインデティールを取り込み、モード感を引き立てています。少し高めにシャーリングデザインを施しメリハリをつけることでスタイルアップ効果が期待できます。1枚で華やかに決まるアイテムなので、シンプルなパンツやタイトボトムでのコーディネートを楽しめます。サイズ着丈バスト肩幅（裄丈）袖丈裾まわりウエストFREE639532513714256(最大104）#rienda#フリル#ブラウスカラー···ブルー袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit947586.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper276209.html
http://narcologia.ru/goods/stage875797.html
ショルダーフリルフレアBL
ショルダーフリルフレアBL WHT
rienda ショルダーフリルフレアBL WHT -ファッション通販 FASHION WALKER
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ショルダーフリルフレアBL
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