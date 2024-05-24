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JNBY シャツ　匿名配送
商品番号 U87254271545
商品名

JNBY シャツ　匿名配送
ブランド名 ジェイエヌビーワイ
特別価格 税込 1,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ不可クローゼット整理のため出品しますセンソユニコで購入したJNBYの半袖シャツです　透け感はありませんが半袖なので今の時期からは重ね着をしてもかわいいかと思いますサイズ表示ふ40です2回お出かけしてネットに入れて洗濯機で洗ってノーアイロンですよかったら使ってください^_^オーバーオールのインナーに着ましたがすごく好評でした♪着丈は前側の1番長いところが約60センチ　後側は約52.5センチ脇から脇が約59センチ　6枚目の画像部分が少しシェイプされていて約40センチです
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