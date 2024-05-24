JNBY シャツ　匿名配送

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お値下げ不可クローゼット整理のため出品しますセンソユニコで購入したJNBYの半袖シャツです 透け感はありませんが半袖なので今の時期からは重ね着をしてもかわいいかと思いますサイズ表示ふ40です2回お出かけしてネットに入れて洗濯機で洗ってノーアイロンですよかったら使ってください^_^オーバーオールのインナーに着ましたがすごく好評でした♪着丈は前側の1番長いところが約60センチ 後側は約52.5センチ脇から脇が約59センチ 6枚目の画像部分が少しシェイプされていて約40センチです