COACH(コーチ)半袖ポロシャツシグネチャー

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商品詳細
●ブランド名COACH（コーチ）●商品名シグネチャーピケポロシャツ●状態新品、タグ付き●品番C3668IND●カラーインディゴ●素材コットン:100％●サイズXS（日本サイズ:S）【着丈】約60.0㎝【肩幅】約39.0㎝【身幅】約48.0㎝【袖丈】約16.0㎝【襟周り】約41.0㎝●定価49,500円(税込)●付属品タグ
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