YAMAHA 電子ピアノ P-60S 88鍵盤 スタンド付

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商品詳細
YAMAHAP-60S88鍵盤 電子ピアノ2004年製 スタンド付です。細かな傷や汚れはありますが、動作には問題ありません。全鍵盤、全音色音出し動作確認済です。YAMAHAP-60SYAMAHAELECTRONICPIANO【付属品】・電源アダプター・サスティーンペダル・譜面立て・カバー【仕様】鍵盤:88鍵(A1〜C7)音源:AWMステレオサンプリング最大同時発音数:32音色数:10効果:リバーブボリューム:マスターボリュームコントロール:デュアル、トランスポーズペダル:サステインデモ:各音色デモ曲、ピアノ曲50曲付属端子:PHONES/OUTPUT端子、DCIN12V端子、MIDI端子(IN/OUT)、SUSTAINPEDAL端子メインアンプ:8W×2スピーカー:楕円(12cm×6cm)×2定格電源:電源アダプターPA-5D消費電力:22W寸法[間口×奥行き×高さ:()内は譜面立てを立てた場合1342mm×354mm×138mm(1342mm×354mm×329mm)質量:16kg#yamaha#電子ピアノ#88鍵盤#スタンド
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