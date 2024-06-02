サーフボード プリント Tシャツ

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ロングボードのプリントがされたTシャツサーフガールにおすすめ♡2回着サイズXL170レディースL相当あくまでも素人保管となりますので、中古品にご理解のある方のみご購入よろしくお願いいたします。必ずプロフィールご確認の上、ご購入よろしくお願いいたします。喫煙者、ペットなしです。他、ラルフローレンなど出品中なのでセット購入などもご検討ください(^^)雑誌掲載商品インスタ掲載商品インスタSNSインスタグラマー着用#my_selectitem出品中の商品です。袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...クルーネック季節感...春,夏