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- RED VALENTINO レッドヴァレンティノ レースリボン tシャツ
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商品詳細
色:サーモンピンク着丈:約51cmサイズはL表記ですが、普段Mサイズを着ていて問題ありませんでした。2回ほど着用しました。レーヨン素材なので、柔らかい素材で着やすく、バックリボンがとても可愛いです。#tシャツ#レーストップス
http://narcologia.ru/goods/evaporation288324.html
http://narcologia.ru/goods/freshman320256.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle26966.html
RED VALENTINO レッドヴァレンティノ レースリボン tシャツ
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