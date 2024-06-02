RED VALENTINO レッドヴァレンティノ　レースリボン　tシャツ

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色:サーモンピンク着丈:約51cmサイズはL表記ですが、普段Mサイズを着ていて問題ありませんでした。2回ほど着用しました。レーヨン素材なので、柔らかい素材で着やすく、バックリボンがとても可愛いです。#tシャツ#レーストップス