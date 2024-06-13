ESTNATION ぺプラム　フレンチスリーブカットソー

ご覧頂きありがとうございます♪エスティネーションのペプラムのトップスです。上品で光沢感のある素材を使用しているぺプラムブラウス。合わせるボトムによって雰囲気が変わります。お出かけやデイリーにも使える優秀アイテム◎着るとペプラムが立体的で、とても綺麗なシルエットです！ホームクリーニングが可能です。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋価格 18,000円程試着のみの美品です。似たようなトップスが増えてきたので、出品させて頂きます。ご質問等ございましたら、コメント宜しくお願いします！



エストネーション ブラウス カットソー フレンチスリーブ ペプラム 36 緑



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