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サマンサMos2 レース付き羽織　ブラウス　前後着　オフホワイト
商品番号 L84711851859
商品名

サマンサMos2 レース付き羽織　ブラウス　前後着　オフホワイト
ブランド名 サマンサモスモス
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色…オフホワイト　／レース素材…綿100／裏毛トレーナー生地で手触りが良テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い前後着タイプです♪羽織としてこれから使えるアイテムです。薄手のトレーナー生地なのでジャンパースカートオーバーオールなどのインナーとしても活躍しそうです♪
http://narcologia.ru/goods/septet732819.html
http://narcologia.ru/goods/injure198467.html
http://narcologia.ru/goods/traverse872926.html
セール】 ◎レース羽織シャツ（オフホワイト/ブラック/キナリ/トップス ...
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