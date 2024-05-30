サマンサMos2 レース付き羽織　ブラウス　前後着　オフホワイト

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色…オフホワイト ／レース素材…綿100／裏毛トレーナー生地で手触りが良テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い前後着タイプです♪羽織としてこれから使えるアイテムです。薄手のトレーナー生地なのでジャンパースカートオーバーオールなどのインナーとしても活躍しそうです♪