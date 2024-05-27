【ポロベア】トートバッグ

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。【ポロベア】トートバッグポロベアの刺繍がとてもかわいいトートバッグです。2回ほど使用しましたが、その後クローゼットで保管しておりました。お写真にて状態のご確認よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。素材···綿(キャンバス/帆布)トートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···プリント(ロゴなど)
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