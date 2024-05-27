ルイヴィトン　カバアンブルGM トートバッグ

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商品詳細
■商品名ルイヴィトン カバアンブルGMトートバッグ■付属品保存袋素材:ビニール×レザーカラー本体：ブラウン金具：ゴールドサイズＷ４７．５×Ｈ３４×Ｄ２０．５ｃｍハンドル：５０ｃｍポーチ：Ｗ１４×Ｈ８×Ｄ４ｃｍ（取り外し可能）
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