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コーチ　ショルダーバッグ
商品番号 D53136352573
商品名

コーチ　ショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,450 円
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商品詳細

1回しか使用していません。新品に近い状態です。使用しなくなったので、出品します。写真の追加などは言って頂いたら追加追加いたします。値下げも少しであれば出来ます。
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