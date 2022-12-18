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shフィギュアーツ　ロケットラクーン
商品番号 X20996621414
商品名

shフィギュアーツ　ロケットラクーン
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 6,578 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S.H.Figuartsロケットラクーンガーディアンズオブギャラクシーこちらの商品は新品で購入しましたが使用する事なく保管しておりました。あくまでも素人保管ですので細かな点がお気になさる方にはお勧めは致しません仮面ライダーオーズ仮面ライダーアギト仮面ライダーブレイド仮面ライダーカリス仮面ライダー電王仮面ライダーダブル仮面ライダー龍騎仮面ライダーカブト仮面ライダーエグゼイド仮面ライダーBLACK仮面ライダーブラックRXロボライダー特撮東映ゴレンジャーマーベルDCフィギュアシリーズ···その他造形シリーズ···S.H.Figuartsフィギュア種類···アクションフィギュア
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