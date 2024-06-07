新品miumiu ミュウミュウ 折り財布 ピンク 名刺入れ 小銭入れ

⭐新品、未使用品❣️⭐人気商品の為、早い者勝ちです❣️⭐匿名発送なので安心❣️⭐即購入OK❣️・サイズ:11×8.5cm平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。【注意事項】※このハンドバッグは友人が海外から持ち帰ってきた贈り物です。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。スムーズな取引出来る方のみお願いします。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。閲覧ありがとうございます。



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