アメリヴィンテージ　ワンピース　Sサイズ

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商品詳細
さらっとした生地が上品で、とても素敵なデザインです。気に入っていますが、私には似合わなかったので出品いたします。美品ですが、中古品です。気にならない方がいらっしゃいましたら、どうぞ宜しくお願いいたします。
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