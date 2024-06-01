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エバゴス　ebagos かご　バッグ
商品番号 Q99977824451
商品名

エバゴス　ebagos かご　バッグ
ブランド名 エバゴス
特別価格 税込 15,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エバゴス　かごバッグご覧いただきありがとうございます。数年前有楽町ルミネのマルティニークにて購入。20回程使用しました。サイズ　縦　　　約19cm内寸横　約26cm内寸幅　約10cm　　　　持ち手　約11cmサイド革の部分に傷、底部分にこすれがあります。取り外し可能かぶせ布付き。保存袋付き。※かごバッグ製品の特性にご理解の上、購入をご検討下さい。また中古品なので多少の傷があります。ご了承の上、お願いいたします。
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