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♯シャネルクラッシックチェーンウォレット　キャビアスキン
商品番号 K19908780174
商品名

♯シャネルクラッシックチェーンウォレット　キャビアスキン
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 106,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色は黒数年前に銀座シャネルにて購入。二、三回使用。後は自宅保存でした。外の箱は少し破れてます。中古品になりますが、新品同様です。♯お値引き相談に応じます。素材···牛革(本革)現在の価格は５２万円です。カラー···ブラック
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