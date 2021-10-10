♯シャネルクラッシックチェーンウォレット　キャビアスキン

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商品詳細
色は黒数年前に銀座シャネルにて購入。二、三回使用。後は自宅保存でした。外の箱は少し破れてます。中古品になりますが、新品同様です。♯お値引き相談に応じます。素材···牛革(本革)現在の価格は５２万円です。カラー···ブラック
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