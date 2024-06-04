michel　beaudouin カシュクールジャンパースカート Daja

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―ご覧いただきありがとうございます―※平日の日中は仕事のため、ご返信は夜になりますこと予めご了承くださいませ。※コメントなしで即購入可能です♪※発送について：「匿名配送」にて発送。＋出品商品＋[ブランド] michel beaudouin[定価]31,900円昨年Dajaのショップにて購入しました。新品・タグありです。お店で試着したのと、自宅で試着のみとなります。（お値段のタグは購入時にお店の方が回収されました）～以下サイト抜粋～中に合わせるもので様々な着こなしが楽しめます♪カジュアルにも、キレイ目にも着用できるワンピースです。そのままストンと着ても素敵ですが、共布の細リボンでウエストを調節することもできます。素材には超高密度に打ち上げたハリコシ感のある綿麻ハイカウントツイルを使い、更に洗い加工を施すことで生じるヴィンテージのような雰囲気のある生地を使用しています。記載タグにもあるように、ところどころプツプツしたものが見受けられます。生地の特性上のものである旨ご理解のほどお願いします。[サイズ]1 M-Lサイズ身幅(脇下)約46㎝ 着丈約126㎝(肩の一番高いところから採寸） [カラー] ベージュ[素材]綿51％ 麻49％★返品は承っておりません。ご了承くださいませ。ヨリyori ローヘン トゥモローランドTOMORROWLANDイエナ IENA ビームス BEAMSスピック＆スパン Spick\u0026Spanシップス SHIPSドゥロワー Drawer ユナイテッドアローズUNITED ARROWSサカイラック sacailuck ジャーナルスタンダードURBANRESEARCHアーバンリサーチなどお好きな方に。袖丈...袖なしカラー...ベージュ柄・デザイン...無地季節感...春、秋、冬