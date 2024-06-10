FRACTAL AUDIO SYSTEMS EV-1

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FRACTALAUDIOSYSTEMSEV-1ExpressionVolumePedalです。エクスプレッションとしても、ハイインピーダンス対応のボリューム・ペダルとしても使用できます。動作確認済み。箱、取説、保証書（未記入）、ゴム足6個、シリアルNo.シール、付属します。傷、汚れもほとんど無く美品だと思います。諸々写真にてご確認ください。1点、裏に付いていたシリアルNo.シールが取れてしまったので、袋に入れてあります（写真9）。美品ですが、あくまでも中古品ですので、神経質な方は購入ご遠慮下さい。トラブル防止のためプロフィールご一読ください。どうぞよろしくお願いいたします。【主な特長】従来のペダルとは一線を画す、ストレスフリーな操作性をもたらす新構造\"PlanetaryGearing\"。円形のギアに対し弧を描く形状のカーブドギアを組み合わせることで、ギアとシャフトの噛み合わせや踏み込む力の伝達ロスをなくし、これまでのペダルが解消することの出来なかったボリューム変化と踏み込みのムラを解決しました。信号劣化を極限まで抑えたピュアでクリアなサウンドは、既存のボリュームペダルを凌駕する、あらたなスタンダードの誕生を予感させます。・サイズ：110(W)×290(D)×75(H)mm・重量：1.67kg・エクスプレッションインピーダンス：100KΩ・ボリュームインピーダンス：500KΩ#エクスプレッション#エクスプレッションペダル#ボリューム#ボリュームペダル