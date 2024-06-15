未使用！ロエベ カゴバック　スモール

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございますLOEWEイエローカゴバック スモール横幅 1番長いとこ35cm底 18.5cm高さ 18cmまち 12cm誤差はお許しくださいひとつずつ手作りのためサイズには個体差があります新品未使用です手に持つハンドルを金具に留めてもいません買ったまま保管しておりましたバック全体に黄色も混ざっていてとてもおしゃれだと思います付属品保存袋・説明書・タグ自宅保管になります細部まで気にされる方、完璧を求める方はご購入をお控えくださいませ#夏バック#カゴ#キイロ×ベージュ
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