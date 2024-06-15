RLL　ローレンラルフローレン　トートバッグ　牛革

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。2回使用のみ。内側のファスナー部分に2ミリほどの汚れあり。サイズたて 29cm横 45cmマチ 15cm持ち手 48cmタッセル 17cm内ポケット 2個内ポケットファスナー付き 1個外ポケット 1個
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