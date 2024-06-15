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RLL　ローレンラルフローレン　トートバッグ　牛革
商品番号 U95388851840
商品名

RLL　ローレンラルフローレン　トートバッグ　牛革
ブランド名 ローレンラルフローレン
特別価格 税込 7,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。2回使用のみ。内側のファスナー部分に2ミリほどの汚れあり。サイズたて　29cm横　45cmマチ　15cm持ち手　48cmタッセル　17cm内ポケット　2個内ポケットファスナー付き　1個外ポケット　1個
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