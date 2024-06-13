【新品、未使用】VICA POTA フード付きカットソー

VICAPOTAのフード付きカットソーです。似たようなTシャツを先日購入した為出品します。綿100%なのでさらっと着れます！●サイズ：タグ表記F フリーサイズです。●素材： 綿 100%●状態：新品、未使用です。定価税込み20,900円●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#VICAPOTA



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