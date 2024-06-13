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【新品、未使用】VICA POTA フード付きカットソー
商品番号 C26388320748
商品名

【新品、未使用】VICA POTA フード付きカットソー
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VICAPOTAのフード付きカットソーです。似たようなTシャツを先日購入した為出品します。綿100%なのでさらっと着れます！●サイズ：タグ表記F　フリーサイズです。●素材：　綿　100%●状態：新品、未使用です。定価税込み20,900円●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#VICAPOTA
http://narcologia.ru/goods/assessor644603.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral849332.html
http://narcologia.ru/goods/preference277138.html

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