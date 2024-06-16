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☆希少☆バーバリーブルーレーベルトップス
商品番号 E45883567631
商品名

☆希少☆バーバリーブルーレーベルトップス
ブランド名 バーバリーブルーレーベル
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ピンク今はもう出回ることのない商品です期間限定特別価格にての出品ですバーバリーブルーレーベルチュニック風タンクトップ淡いピンク色がとても大人可愛いですサイズ38だいたいフリーサイズくらいです丈55センチほど着用2回サイズアウトのため出品します画像印のようによく見ると背面袖あたりに薄いシミありますが目立たないとともいます。中古品自宅保管素人検品シワありご了承ください#バーバリー#バーバリーブルーレーベル#タンクトップ#キャミソール#チュニック#バーバリータンクトップ#BURBERRYBLUELABEL#レディースタンクトップ定価30000円弱
http://narcologia.ru/goods/Persia717688.html
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