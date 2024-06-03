【anuans】トップス ブルーグレー 新品未使用 F



クラネ CLANE 21-070-913-0011 SOLID SLEEVE SHEER C/S ソリッドスリーブ シアー トップス 長袖 カットソー ブルー系 F【新古品】【未使用】【中古】



≪AW新作≫ショート丈袖口配色ニットトップス[CL7741]



未使用 FRAY I.D フレイアイディー FWNT181616 ニットキャミソール ブルー F ナイロン他 レディース AY4239A75



レース カーディガン 袖なし レディースカーディガントップス レース ...



Outlet-S)配色メローカットトップス/F i.n.t [41AI02h006] | F i.n.t ...



未使用品 アーバンリサーチ URBAN RESEARCH ブラウス カットソー 半袖 クルーネック 薄手 バックボタン コットン 絹混 シルク混 ストライプ F 青 ブルー トップス /ST レディース



未使用 Rady レディ AG0052-BL-F 花柄ノースリーブブラウス 1点 ブルー F ポリエステル100％ レディース AY3676A64



BeコルテVネックドルマンカットソー(半袖) F 【メール便対応可 ...



ブルーグレー】オフィスカジュアル トップス レディース[品番 ...



≪AW新作≫ショート丈袖口配色ニットトップス[CL7741] | レディース ...



フレンチスリーブニットトップス【メール便可／100】｜レディース ...



ブルーグレー】オフィスカジュアル トップス レディース[品番 ...



未使用☆chocolraffinerobe トップス半袖ブルー



フィンガーホール付リブタートルネックトップス｜レディースブランド ...



Snidel (スナイデル) デコルテオープンフリルニットトップス ブルー サイズ:F 未使用品

○ブランドanuansアニュアンス○カラーブルーとグレーの中間色○柄無地○サイズF(表記)肩幅約31cm身幅約44cm丈約61cm(平置き、素人採寸)○素材ポリエステル100%○付属品なし○定価11000円(税込)○状態新品未使用。タグ付き。新品未使用品ですが、長期の自宅保管になります。とても可愛らしいお色味、デザインです。⚠️喫煙者です。自宅は禁煙としておりますが、神経質な方のご購入はご遠慮ください。撮影時の時間帯や照明の関係で実物とお色味が違って見える場合がございます。ご了承ください。画像に映らない程度の小さなシミ汚れなどは見落としている可能性があります。新品未使用タグ付きのお品物であっても自宅で保管していますので、神経質な方のご購入はご遠慮ください。完璧なものをお求めの方は他でご購入ください。また、発送の際は小さく折りたたんでの梱包となりますので、シワがつく場合がございます。ご自身でその後のケアを宜しくお願い致します。値下げ交渉ok即購入okお気軽にコメントください。柄・デザイン···花柄袖丈···半袖ネック···スクエアネック柄・デザイン···無地カラー···ブルー袖丈···半袖