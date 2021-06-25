マメクロゴウチ ユニクロ 3Dリブニットブラ ダークグレー L

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マメクロゴウチUNIQLOユニクロ3Dリブニットブラカラー:08DARKGRAYダークグレーサイズ L新品未使用タグ付き立体編みによる美しいシルエット。透け感をいかした、いろいろなレイヤリングが楽しめる。女性を美しく見せる「曲線美」が際立つデザインと、革新的な素材使いが注目を集める日本のファッションブランド、MameKurogouchiとのコラボレーションアイテム。・約19.5マイクロンのウールを40%使用したブレンド素材。・1本の糸を立体的に縫い目なく編み上げることを可能にしたホールガーメント®技術の「3Dニット」。※ホールガーメント®及びWHOLEGARMENT®は株式会社島精機製作所の登録商標です。・1着1着くるむように編み上げることで縫い合わせがなく、立体的で肌になじむようにフィット。・ライトなタッチと上品な編み地の透け感による、繊細なデザインが楽しめる。・いろいろなレイヤリングが楽しめる。※インナーとしてのサポート機能はございません。素材40%毛,35%アクリル,25%ナイロン仕様・透け感:なし・トップスフィット:普通・ポケット:なし取扱い手洗い可,ドライクリーニング可,乾燥機不可細部までこだわる方、神経質な方はお控えくださいすり替え防止のため返品キャンセルなしでお願いします柄・デザイン···無地カラー···グレーカップ···カップなし季節感···春、秋、冬