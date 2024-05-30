クレシェコスメティクス　強制下着　ブラックレース

クレシェコスメティクスの矯正下着です。一度着用するとバストアップが出来るのですがサイズが合わず出品します。半年くらい前に購入し一度着用洗濯後保管しておりました。お気にされる方はご遠慮ください。定価は2万円くらいだったと思います。カラー···ブラック ※写真ではネイビーっぽく見えますが実際はブラックです。柄・デザイン···刺繍カップ···カップあり季節感···春、夏、秋、冬



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