【美品】AMAIL アマイル デザインT トップス ボリューム袖 黒 フリー

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ブランドAMAIL♠︎アイテムデザインT♠︎商品説明手の込んだデザインお洒落なTシャツカットソーです。袖のデザインがポイントで上品なコーデを格上げしてくれます。流行りに関係なくご使用いただけます。目立つ汚れやダメージなどなく、綺麗な状態でお譲りできます。♠︎色黒♠︎サイズサイズ表記/フリー身幅 約48センチ（脇下）着丈 約58センチ ※素人平置き寸法DeuxiemeClasseドゥーズィエムクラスL'AppartementDeuxiemeClasseアパルトモンAPSTUDIOエーピーストゥディオENFOLDエンフォルドtomorrowlandトゥモローランドIENAイエナPlageプラージュDrawerドロワーunitedarrowsユナイテッドアローズSHIPSシップスHYKEハイクStunningLureスタンニングルアーRonHermanロンハーマンMADISONBLUEマディソンブルーAVIEmallaマーラALLUMERディニテコリエMICA\u0026DEALMilaOwenセオリープラステstunningスタニングルアーフレイアイディーFRAYI.DCLANEstudiouseimyTOGAPULLAトーガAcnestudiosアクネドゥベルベyoriスピックアンドスパンビームスBEAMSnollysシンゾーンBARNYARDSTORMビューティ\u0026ユースBEAUTY\u0026YOUTHユナイテッドアローズUNITEDARROWSrokuHBEAUTY\u0026YOUTHURBANRESEARCHアダムエロペADAMETROPEジャーナルスタンダードルシェルブルーZARATODAYFULトゥデイフルエストネーションカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···その他ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋