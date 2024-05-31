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商品詳細
新品未使用程よくゆとりがあるシルエットで、リラックスした着心地になります。パンツにも合わせやすい丈感で、Ｖネックが女性らしいお品になります。タグにシワが発生しやすいと記載があります。色々なブランドのブラウスを着用しておりますが、比べてもシワシワで着用出来ないと言う感じでは無いと思います。あくまでも、主観になります。ご参考にして頂ければ幸いです。⚫お色ホワイト⚫サイズフリーサイズ着丈60㎝・新品未使用ですが、自宅保管であることをご了承下さい。＊お手数ですが、プロフィールのご確認をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/revamp229722.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant431382.html
http://narcologia.ru/goods/plaque993407.html
ナノ・ユニバース ブラウス
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ナノ・ユニバース ブラウス
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