ナノ・ユニバース ブラウス

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新品未使用程よくゆとりがあるシルエットで、リラックスした着心地になります。パンツにも合わせやすい丈感で、Ｖネックが女性らしいお品になります。タグにシワが発生しやすいと記載があります。色々なブランドのブラウスを着用しておりますが、比べてもシワシワで着用出来ないと言う感じでは無いと思います。あくまでも、主観になります。ご参考にして頂ければ幸いです。⚫お色ホワイト⚫サイズフリーサイズ着丈60㎝・新品未使用ですが、自宅保管であることをご了承下さい。＊お手数ですが、プロフィールのご確認をお願い致します。