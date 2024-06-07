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中川政七商店 高島ちぢみのフリーシャツ グレー
商品番号 R56891672483
商品名

中川政七商店 高島ちぢみのフリーシャツ グレー
ブランド名 中川政七商店
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中川政七商店高島ちぢみのフリーシャツ色…グレー昨年購入し、数回着用。ホームクリーニング済み。着丈…約57cm身幅…約53cmシミや汚れはありませんが、あくまでUSED品となりますので、ご理解の上でご購入ください。ご質問、購入前にはプロフィールの確認もお願い致します。#中川政七商店#高島ちぢみ
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