中川政七商店 高島ちぢみのフリーシャツ グレー

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中川政七商店高島ちぢみのフリーシャツ色…グレー昨年購入し、数回着用。ホームクリーニング済み。着丈…約57cm身幅…約53cmシミや汚れはありませんが、あくまでUSED品となりますので、ご理解の上でご購入ください。ご質問、購入前にはプロフィールの確認もお願い致します。#中川政七商店#高島ちぢみ