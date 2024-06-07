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mystic 半袖シアーパフスリーブブラウス
商品番号 P74749178976
商品名

mystic 半袖シアーパフスリーブブラウス
ブランド名 ミスティック
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大人気の為半袖仕様になって登場！パワショルデザインが目を惹くシアーブラウス。商品ポイント・春に大人気のシアーブラウスが半袖仕様になって登場！・バックスリットが程よい抜け感をプラスしてくれます。・無地はシンプルで幅広いアイテムに合わせやすく、花柄は1枚でスタイリングの主役になります◎・前後両前仕様になっており、様々なシーンでお使い頂けます。スタイリングポイント・デニムに合わせたシンプルコーデは相性抜群。・透け感のあるアイテムなので同色に近いパット付キャミソールを合わせて頂くのがオススメ！新色ベージュ
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http://narcologia.ru/goods/passivity965483.html
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