SkechersブーツBOBSBROADIES-Rockin' GAL23cm

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。⭐️スケッチャーズ23.0cm参考価格11,000円＊新品・未使用品＊即購入大歓迎・無言購入OK＊早い者勝ち✼••┈┈┈┈┈┈商品説明┈┈┈┈┈┈••✼内に秘めたやんちゃ心を刺激するBOBSfromSkechersBroadies。アッパーにスエードを使用したレースアップのファッションスタイルです。クッション性に優れたMemoryFoamインソールを搭載しています。＊サイズ:23.0cm＊色:OFWT＊サイズ表＊表地:天然皮革＋人工皮革＊ソール素材または裏地:ゴム＊非防水＊ヒールの高さ:5.5cm＊ブーツ筒まわり:36cm＊ヒールのタイプ:太めヒール＊留め具の種類:レースアップ＊プラットフォームの高さ:3cm【商品名】 スケッチャーズブーツBOBSBROADIES-Rockin'GALレディースOFWT23.0cm【サイズ】 高さ:12.20cm 横幅:23.60cm 奥行:30.90cm 重量:1.09kg ※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。ブランド:SKECHERS(スケッチャーズ)[スケッチャーズ]ブーツBOBSBROADIES-Rockin'GALレディースカラー...ベージュ、オフホワイトカラー...ホワイト
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