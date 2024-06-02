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お値下げLONGCHAMP　スマホショルダーポーチ
商品番号 B56459333107
商品名

お値下げLONGCHAMP　スマホショルダーポーチ
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 4,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LONGCHAMPスマホがはいるショルダーポーチです。中にカード等を入れるスリットもあります。ファスナーは下までさがるので出し入れしやすいと思います。ストラップは首にかける状態で45センチ弱×2。調整はできません。落ち着いたブルーです。ストラップはナイロン、LONGCHAMPの馬が入ってます。数回使用のみ、目立ったキズ、汚れはありませんが、素人ゆえ見落としがあるかもしれません。
http://narcologia.ru/goods/rouge659510.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln67202.html
http://narcologia.ru/goods/freezer278498.html

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