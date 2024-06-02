お値下げLONGCHAMP　スマホショルダーポーチ

LONGCHAMPスマホがはいるショルダーポーチです。中にカード等を入れるスリットもあります。ファスナーは下までさがるので出し入れしやすいと思います。ストラップは首にかける状態で45センチ弱×2。調整はできません。落ち着いたブルーです。ストラップはナイロン、LONGCHAMPの馬が入ってます。数回使用のみ、目立ったキズ、汚れはありませんが、素人ゆえ見落としがあるかもしれません。



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