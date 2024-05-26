○★新品 未使用 ポールスミス 三つ折り財布 ミニ財布 スワールカラー

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PaulSmithポールスミス三つ折り財布ミニ財布スワールカラー新品未使用品ですが箱等はありません。財布本体のみです。ポール・スミスのシグネチャーストライプであるスワールストライプからインスピレーションを得た特徴的なペイントカラーを施したモダンな印象の「スワールカラーライン」シリーズの財布。素材には肌目の美しい滑らかな風合いのシープスキンを使用。ざらつきが少なく、流れるようなタッチ感と柔らかさが特徴的。幾つものレザーパーツを張り合わせ、隙間から覗く色鮮やかなカラーラインが、ポール・スミスらしい仕上がり。繊細な色使いの組み合わせがベーシックなスタイルにアクセントを加えてくれます。カラー：ブラック※モニター環境により写真と実物とで 色の違いがある場合もございますので ご了承下さい。素材：羊革サイズ10×7×3（cm）※素人採寸となりますので、HP記載と差異がある場合がございます。 詳細及び、気になる点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。定価20,900円正規取扱店舗にて購入。新品・未使用品ですがデリケート素材の為、輸送中の傷み、初期傷、シワ、へこみ等がある場合がございます。商品の状態を極度に気になされる方はご遠慮下さい。以上にご理解を頂ける方のみお願い致します。