新品　STAR JEWELRY　スタージュエリー　スター　星　プラチナ　ダイヤ

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商品詳細
スタージュエリー ネックレス 保証書付購入が今年の5月のため、3年の保証期間もついております。新品、未使用です。箱、紙袋、リボン付です。定価7万以上品番…1XN0713材質...プラチナカラー...シルバー装飾...ダイヤモンド 0.09ct着ける機会がありませんので出品します。宜しくお願い致します。カラー...シルバー装飾...ダイヤモンドモチーフデザイン...スター材質...プラチナ
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