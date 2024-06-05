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COACH ☆コーチ×バスキア 2way コラボトート　デンプシーキャリーオール
商品番号 D55963853568
商品名

COACH ☆コーチ×バスキア 2way コラボトート　デンプシーキャリーオール
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マチもありたっぷり入ります。ショルダー紐取り外し可能です。金属部分に交通系ICをつけていたので金属部分に少しキズあります。・恐竜とバスキアを象徴する王冠を描いたストリート感溢れるデザイン・取り外し可能なショルダーストラップ付きの嬉しい2WAY仕様です。◆色・ブラック●大きさ・ペットボトル500ml：収納可　・幅29.5　高さ22.5　マチ13　持ち手高さ13.5（cm)●素材・仕様・レザ・開閉：マグネット・内側：ジップポケット×1オープンポケット×2・ショルダー長さ：約97-115cm（取り外し・調節可能）
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