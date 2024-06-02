MERCURYDUO ワンピース



異素材ドッキングフレアニットワンピース



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MERCURYDUOの異素材ドッキングフレアロングスリーブニットワンピースです。数時間の着用、似合わなかったので出品します。ベルトはありません。自宅保管ですので気になる方はご遠慮ください。送料の関係で圧縮して発送する場合がございます。宅急便等送料上乗せで変更可能です。ロングスリーブ異素材ドッキングフレアニットワンピースカラーピンク着丈約121cmマーキュリーデュオ MERCURYDUO