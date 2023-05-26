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ベーセル　トートバッグ
商品番号 K43838426496
商品名

ベーセル　トートバッグ
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セレクトショップで購入しました。1回使用しました。ミニショルダーバッグ付属でありますがショルダーはありません。ポーチとして使えます。
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http://narcologia.ru/goods/interconnect623470.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome119943.html

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