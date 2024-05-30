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SANSeLF レースタンク タンクトップ
商品番号 R36502898839
商品名

SANSeLF レースタンク タンクトップ
ブランド名 サンセルフ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可。早い者勝ち。《送料込‼︎》SANSeLFレースタンク色：黒。サイズ：F。身幅…39.5、総丈…59。素材：ポリエステル100%。定価：6980円。状態：新品未使用。梱包：雨対策にビニールに入れて発送します　トレンド感のあるレースタンクウエストから広がった女性らしいシルエットウエストマークで細見え効果も抜群様々なインナーとのレイヤードが可能で、シーズン問わず着用頂けます仕様：レース伸縮性：ゴム部分透け感：あり光沢：なし裏地：なし厚さ：普通サイズ感：フリーサイズSANSeLFレースタンクトップ、AdametRope、perna、agnesb.アニエスベー、FREAK'SSTORE、URBANRESEARCHDOORS、TOMORROWLAND、willfully、SHIPSkhaju、BEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWS、RayBEAMS、BEAMSBOY、PARICI、CHILDWOMAN、bulledesavon、l'atelierdesavon、didizizi、haupia，、IENASLOBE、LOWRYSFARM、nikoand...、journalstandard、FRAMeWORK、anotheredition、kastane、apartbylowrys、SM2、coen、crisp、mystic、CiaopanicTYPY、カロリナグレイサー、古着屋グリモワール、#SANSeLFよろしくお願いします^^
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