ラルフローレンTシャツ

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ラルフローレンのロゴ入りTシャツです。似たようなTシャツを先日購入した為出品します。●サイズ：タグ表記Sサイズ●素材：綿100%●色:エメラルドグリーン●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。