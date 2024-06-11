デザインボーダーポロシャツ　ヨーロッパ　ビンテージ　90s 80s

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商品詳細
サイズ M肩幅 43.5袖丈 24身幅 47着丈 70サイズは平置きで測っております。多少の誤差があるかもしれません。ご理解くださいませ。.※古着になりますので多少の汚れ、スレ、キズがございます。またお使いのPCや携帯電話の環境や画質により、記載画像の色味が実物と若干異なる場合がございます。返品交換できませんのでよろしくお願い致します。.(なるべく最短最速での発送を心がけます◎)
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