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デザインボーダーポロシャツ　ヨーロッパ　ビンテージ　90s 80s
商品番号 A33591275762
商品名

デザインボーダーポロシャツ　ヨーロッパ　ビンテージ　90s 80s
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　M肩幅　43.5袖丈　24身幅　47着丈　70サイズは平置きで測っております。多少の誤差があるかもしれません。ご理解くださいませ。.※古着になりますので多少の汚れ、スレ、キズがございます。またお使いのPCや携帯電話の環境や画質により、記載画像の色味が実物と若干異なる場合がございます。返品交換できませんのでよろしくお願い致します。.(なるべく最短最速での発送を心がけます◎)
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit519586.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy741453.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant551582.html
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