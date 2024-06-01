【AURALEE】 コンパクトジャージーティー　Tシャツ

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【概要】オーラリーの半袖シャツになります。ハリのある生地で綺麗めに着ることができます。とても気に入り購入しましたが、使用する機会がありませんので出品させて頂きます。ご不明な点がありましたら、ご連絡を宜しくお願いいたします。※タグは外しています。【詳細】ブランド:AURALEE素材:綿100%色:白サイズ:1肩幅:43cm身幅:48cm着丈:60cm購入価格:¥13,200【その他】送料込み、メルカリ便。お取り引きがスムーズに出来るよう、迅速・丁寧なご対応を心がけます。よろしくお願いいたします。柄・デザイン...無地カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋