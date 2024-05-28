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値下げ！【美品】COACH トートバッグ F39043 IME7V
商品番号 N23870576134
商品名

値下げ！【美品】COACH トートバッグ F39043 IME7V
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,695 円
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商品詳細

COACHのトートバッグです。ピンクとブラウンのストライプがとても上品で可愛く、オールシーズン使用できます！A4サイズの書類も入るので、どんなシーンでも使える便利なバッグです。内ポケットもあるので使いやすいです。【サイズ】持ち手：57.5cm/マチ：14cm/高さ：26cm/幅：41cm1回使用しただけなので傷や汚れはなく、とても状態が良いかと思います。ただ、自宅保管しておりましたので、その点ご了承頂ける方のみお取引きをお願い致します。バッグブランドバッグブランドコーチCOACHcoachトートバッグレディースF39043カーキ　ピンク　ブラウン　ベージュマルチシグネチャージャガードストライプジップカラー···ベージュバッグサイズ···A4サイズ収納可
http://narcologia.ru/goods/marshal756680.html
http://narcologia.ru/goods/tenet619863.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce626755.html
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