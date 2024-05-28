値下げ！【美品】COACH トートバッグ F39043 IME7V

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COACHのトートバッグです。ピンクとブラウンのストライプがとても上品で可愛く、オールシーズン使用できます！A4サイズの書類も入るので、どんなシーンでも使える便利なバッグです。内ポケットもあるので使いやすいです。【サイズ】持ち手：57.5cm/マチ：14cm/高さ：26cm/幅：41cm1回使用しただけなので傷や汚れはなく、とても状態が良いかと思います。ただ、自宅保管しておりましたので、その点ご了承頂ける方のみお取引きをお願い致します。バッグブランドバッグブランドコーチCOACHcoachトートバッグレディースF39043カーキ ピンク ブラウン ベージュマルチシグネチャージャガードストライプジップカラー···ベージュバッグサイズ···A4サイズ収納可