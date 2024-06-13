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新品✨未使用✨HERMES スカーフ カレ 90
商品番号 K50449425645
商品名

新品✨未使用✨HERMES スカーフ カレ 90
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 12,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESエルメスカレ90　VOITURESEXQUISES　精巧な馬車　ヤン・バイトリク　HERMES2020SSカレ90スカーフ　新品春夏コレクションのですエルメスらしい馬車が描かれたデザインで素敵です(*^^*)可愛らしいピンク系のカラーで、華やかな印象になりますソルドで購入し一度も屋外で使用していない、新品/未使用品です。自宅保管であるため神経質な方はご遠慮下さい。※すり替え防止の為、返品交換は受付ませんのでご納得の上ご購入いただきますようお願い致します。箱無しでの発送となります。2020SS【デザイン】VOITUREEXQUISES（精巧な馬車）【カラー】RoseVif/Blanc/Vert【サイズ】90×90cm【素材】シルク100%【定価】57,200円#hermes#エルメス#カレ#エルメスカレ
http://narcologia.ru/goods/navigate579530.html
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