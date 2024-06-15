大特価‼️キャリーケースS ダブルキャスター 耐衝撃 旅行出張 スーツケース

ご覧いただき、ありがとうございます(✿︎´꒳`)❤️⭕️新品未使用‼️⭕️一点限りの早い者勝ち‼️【TSAロックスーツケース】スーツケースは海外旅行には欠かせない世界基準のダイヤル方式のTSAロックを採用しています、より安全で便利です。三層複合耐圧構造は、優れた反発性箱面を有し、200斤の人の踏みつけに耐えることができる。【ABS樹脂とPC製スーツケース】スーツケースは高級なABS＋PC混合樹脂を採用し、耐衝撃性や丈夫さなどの各方面の性能がアップしています。密閉度の高いアルミフレームにより、ファスナーレスとなっております。超軽量ですから海外のトラベルやビジネス出張に便利です。【高品質キャスター】ゴムホイールに金属軸受を組み合わせ、摩擦を減らし、防振・騒音を減らし、静音・滑らかにする。静穏、耐久性に優れた高品質キャスターは、自由に360度回転し、旋回時や悪路の走行も安定しています。【サイズ\u0026フロントオープンポケット】20インチは37*23*57cm、容量は20-35リットル、1~3泊に似合います。荷物の取り出しやすさを考え、キャリーケース前面にポケットを装備。ボタンを外せば180°開きます。スーツケース容量···0〜40Lメンズ



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